Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi 1101 Sokak üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.A.Ö yönetimindeki 42 BZZ 22 plakalı Hyundai marka otomobil ile E.A idaresindeki 70 ABU 459 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletteki yolcu D.Ö., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN