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Karaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması

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Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden A.U.A. idaresindeki 70 ABT 473 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 ACB 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletle birlikte yola savrulan sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kaza anı kameraya yansıdı"

Otomobil ile motosikletin çarpıma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aynı istikamette gitmekte olan motosiklet ile otomobilin çarpışmasının ardından motosiklet ve sürücüsünün yola savrularak sürüklendiği anlar yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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