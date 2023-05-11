Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 Yaralı Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 Yaralı

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin Çevre yolu üzerinde bulunan jandarma kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Latif E., yönetimindeki 70 ED 952 plakalı otomobil ile Sinan B. idaresindeki 70 ABL 600 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan İsmihan B., Hacer E., Remziye E., Ayşe B. ve Harun B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan İsmihan B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.