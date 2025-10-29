Haberler

Karaman'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Karaman'da, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 77 yaşındaki bir kadın yaralandı. Olay, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T.'nin kullandığı 70 ABM 712 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile A.K. yönetimindeki 33 DEK 66 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan 77 yaşındaki D.T. isimli kadın yaralandı. O esnada oradan geçmekte olan 112 sağlık ekibi kazayı görerek yerde yatan yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı kadın ihbar üzerine adrese gelen başka bir ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

CHP'nin kalesinde vatandaştan ezber bozan ekonomi yorumu

Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

