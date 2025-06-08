Karaman'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Karaman'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole inerek tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. (26) idaresindeki 70 AC 167 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole inerek boş tarlaya devrildi. Sürücü devrilen otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yarlı sürücü olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından devrilen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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