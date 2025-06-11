Karaman'da Otomobil Bisiklete Çarptı: 75 Yaşındaki Adam Yaralandı

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Karaman'da meydana gelen kazada, bir otomobilin bisiklete çarpması sonucu 75 yaşındaki bir adam yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek, yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil bisiklete çarptı: 75 yaşındaki adam yaralandı

KARAMAN - Karaman'da otomobilin bisiklete çarptığı kazada 75 yaşındaki adam yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Ford marka otomobil, 75 yaşındaki L.E.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı adam ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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