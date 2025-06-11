Karaman'da Otomobil Bisiklete Çarptı: 75 Yaşındaki Adam Yaralandı

Karaman'da Otomobil Bisiklete Çarptı: 75 Yaşındaki Adam Yaralandı
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Karaman'da meydana gelen kazada, otomobilin bisiklete çarpması sonucu 75 yaşındaki bir adam yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobilin bisiklete çarptığı kazada 75 yaşındaki adam yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, L.E.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan yaşlı adam ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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