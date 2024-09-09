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Karaman'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

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Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarparak devirmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin aydınlatma direğine çarparak devirmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 70 FA 679 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.K. ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Devrilen aydınlatma direği ise görevliler tarafından olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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