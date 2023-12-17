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Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde Yem Fabrikasında Yangın

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Karaman'da bulunan bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Karaman'da yem fabrikasında yangın

KARAMAN - Karaman'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir yem fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde üzerinde bulunan bir yem fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisindeki mısır koçanları ile tahta paletlerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı ile polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekibi de destek verdi. 6 itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın fabrikanın tamamına yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, fabrikanın bir bölümünde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Karaman Haberler

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