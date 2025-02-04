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Karaman'da Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da Okul Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1835. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 70 C 0029 plakalı Volkswagen marka okul servisi aracı ile F.C. yönetimindeki 32 HL 058 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan E.C. (48), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.C. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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