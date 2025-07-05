Karaman'da Nişan Kavgası Kanlı Bitti: Baba Silahlı Saldırıya Uğradı

Karaman'da bir kişi kendi aralarında yaptıkları nişana karşı çıktığı ileri sürülen kızın babasını silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah saat 07.15 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1447. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ö. (19) ile A.K. (17) bir süre önce ailelerinin haberi olmadan kendi aralarında nişan yaptı. Kızı A.K.'nin habersizce nişanlandığını duyan baba S.K. (42) ise bu duruma karşı çıktı. Sabah saatlerinde konuşmak için parkta buluşan Ö.Ö. ile kızın babası S.K. tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ö.Ö., kızın babası S.K.'yı tüfekle vurarak olay yerinden otomobille kaçtı. Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan S.K., özel araçla gittiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN