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Karaman'da müştemilatta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü

Karaman'da müştemilatta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü
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Karaman'ın Esentepe köyünde bir müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bir motosiklet ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle müştemilattan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler eve sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında müştemilat içerisinde bulunan bir motosiklet ile eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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