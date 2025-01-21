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Karaman'da Müstakil Evde Yangın: Maddi Hasar Büyüdü

Karaman'da Müstakil Evde Yangın: Maddi Hasar Büyüdü
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Karaman'ın Hacıcelal Mahallesi'nde bir müstakil evin deposunda çıkan yangın, 1 traktör ve 1 ATV'nin yanı sıra birçok tarım ve ev eşyasının yanmasına neden oldu. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da müstakil bir evin deposunda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Hacıcelal Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin deposunda çıktı. Depodan dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Çıkan yangında 1 traktör, 1 ATV, tarım ve ev eşyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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