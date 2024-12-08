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Karaman'da Motosikletli Kurye Kaza Geçirdi

Karaman'da Motosikletli Kurye Kaza Geçirdi
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Karaman'da bir motokurye, otomobille çarpıştı. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Karaman'da otomobille çarpışan motokurye yaralandı.

Kaza, gece saat 23.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (22), idaresindeki 70 ABT 013 plakalı motosikletli kurye ile M.N.A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı olan motosiklet sürücüsü başını aracın ön camına çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motokurye olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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