Karaman'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu İki Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Karaman'da bir motosikletin yaya ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T.Y. (17) idaresindeki 70 ACH 320 plakalı motosiklet aniden yola çıktığı ileri sürülen yaya F.Ç.'ye (26) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
