Karaman'da Motosikletin Yayaya Çarpması Sonucu İki Kişi Yaralandı

Karaman'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T.Y. (17) idaresindeki 70 ACH 320 plakalı motosiklet aniden yola çıktığı ileri sürülen yaya F.Ç.'ye (26) çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN