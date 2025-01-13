Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da Fiat Tofaş otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 972. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 70 ABL 455 plakalı motosiklet ile A.Ş. yönetimindeki 70 AF 602 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.Ö. ve arkasındaki yolcu M.E.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN