Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı var, Sebzeler Yola Saçıldı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanırken, poşetlerdeki sebzeler yola saçıldı.

Kaza, İmaret Mahallesi 169. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alışverişinden döndüğü öğrenilen A.B. idaresindeki 70 BH 753 plakalı motosiklet ile A.G. yönetimindeki 70 BJ 367 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, poşetlerdeki sebzeler de yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola saçılan sebzelerse bir vatandaş tarafından toplanarak yaralı sürücünün yakınına teslim edildi.

Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN