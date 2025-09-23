Haberler

Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Güncelleme:
Karaman'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada motosikletli bir kişi, otomobille çarpıştı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,T.K. (20) idaresindeki 70 ACR 325 plakalı motosiklet ile M.Ö. yönetimindeki 70 ACM 135 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
