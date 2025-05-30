Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Karaman İmaret Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İmaret Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki M.K.'nın kullandığı 70 ACF 266 plakalı motosiklet ile L.A. idaresindeki 70 EN 370 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hasar gören motosiklet çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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