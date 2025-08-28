Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ahi Evran Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 06 AD 9926 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 70 ACA 376 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan R.Ü. yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN