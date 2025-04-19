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Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Karaman-Mersin Çevreyolu'nda bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman- Mersin Çevreyolu üzerinde bulunan jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.K. (29) idaresindeki 31 AID 879 plakalı Fiat marka otomobil ile İ.H.T. yönetimindeki 70 EV 582 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan M.H.Ş. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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