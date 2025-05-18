Karaman'da Motosiklet ve Cip Çarpıştı: İki Yaralı

Karaman'da Motosiklet ve Cip Çarpıştı: İki Yaralı
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Karaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile cip çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü ve arkadaki oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Karaman'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fenari Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresinde 27 AVT 236 plakalı motosiklet ile D.Ö. yönetimindeki 70 DL 024 plakalı Hyundai marka cip, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.Ö. ve arkasındaki oğlu yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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