Karaman'da motosiklet şarampole devrildi: 2 yaralı

Karaman'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. (20) idaresindeki 70 AAT 345 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenen motosikletteki sürücü ile yanındaki İ.Y. (17) yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar polis ve vatandaşların da yardımıyla ambulansa alınarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Haberi alıp kaza yerine gelen yaralı yakınlarını ise trafik polisleri sakinleştirdi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN