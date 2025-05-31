Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Karaman'da bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi 7. TOKİ Konutları yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 70 ABR 143 plakalı motosiklet ile H.D. yönetimindeki 07 E 7717 plakalı Hyundai marka otomobil, yol üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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