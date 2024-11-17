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Karaman'da Motosiklet Minibüsün Altına Girdi: 1 Yaralı

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Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, minibüsün altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Motosiklet minibüsün altına girdi: 1 yaralı

KARAMAN - Karaman'da meydana gelen trafik kazasında minibüsün altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenimahalle Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki 42 CUS 28 plakalı panelvan minibüs ile S.Ç. yönetimindeki 70 ABT 261 plakalı motosiklet çarptı. Kazada minibüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da Motosiklet Minibüsün Altına Girdi: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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