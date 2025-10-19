Karaman'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yol kenarına savrularak yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.00 sıralarında Üniversite Mahallesi 2063. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.E.K.'nin (17) kullandığı plakasız motosiklet ile M.D. yönetimindeki 42 E 8404 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sol ayağı kırılan motosiklet sürücüsü A.E.K., sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN