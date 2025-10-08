Karaman'da Motosiklet Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Karaman'da motosikletin traktörün römorkuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mümine Hatun Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. idaresindeki 42 DRL 51 plakalı motosiklet, A.B.'ye ait 70 AP 785 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, daha sonra karşı yönden gelen E.K. yönetimindeki 70 BE 122 plakalı Hyundai marka kamyonete çarptı. Motosikletten düşen sürücü T.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü A.B. ise, olay yerinde çekim yapan gazetecilere tepki göstererek, 112 Acil'i arayıp şikayette bulundu.

Kazayı polis ekiplerine anlatan traktör sürücüsü A.B., "Traktörle yolun kenarına yanaştım. Römorkun bir kısmı yolun dışındaydı, araç geniş ister istemez. Ben durdum, adam geldi vurdu" dedi. Karşı yönden gelen kamyonet sürücüsü E.K. de, "Motosiklet römorka çarptı, ardından ben direksiyonu sağa kırdım. Motosiklet de aracımın yanına sürttü" şeklinde konuştu. Kazaya karışan traktör sürücüsüne reflektörsüz traktör kullanmaktan dolayı bin lira idari para cezası kesildi, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN