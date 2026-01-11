Haberler

Karaman'da motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Güncelleme:
Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 70 ABP 218 plakalı motosiklet ile E.E. yönetimindeki 70 DY 245 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün savrulduğu anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

