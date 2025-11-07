Haberler

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen trafik polisi, yaralıya yardım ederek sağlık ekiplerinin ulaşmasını sağladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza yerinde önlem alan trafik polisi ise yerde yatan yaralının başında sağlık ekibi gelinceye kadar bekledi.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.A. idaresindeki 70 ACR 261 plakalı Citroen marka otomobil ile M.K. yönetimindeki 70 AAU 535 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. O esnada cadde üzerinde görevini ifa eden motosikletli trafik polisi, yaralının yardımına koşarak telsizden anons geçerek adrese ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yaralının başından ayrılmayan polis memuru, adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralının sedyeyle ambulansa taşınmasına da yardımcı oldu. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

