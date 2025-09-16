Haberler

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da kontrolden çıkan bir motosiklet devrildi. Sürücü E.A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 70 ACJ 682 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
