Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K.'nın kullandığı 70 ACL 604 plakalı motosiklet ile Z.Ç. idaresindeki 42 ABN 851 plakalı Peugeot marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Z.K. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN