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Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (18) idaresindeki 70 ACM 451 plakalı motosiklet ile H.Y. (33) yönetimindeki 70 ABT 712 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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