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Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü A.C., yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Mut Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 06 HD 757 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile A.C. yönetimindeki 70 AAG 858 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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