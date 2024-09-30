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Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 19 yaşındaki sürücü Abdullah Rıdvan Şahin hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Rıdvan Şahin'in (19), kullandığı 70 FV 486 plakalı motosiklet seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaldırıma çaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah Rıdvan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Şahin'in 7 ay öncede yaptığı kazada yaralandığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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