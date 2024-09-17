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Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Karaman-Mersin Karayolu'nda motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Üzeyir Nazlı hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Karaman'da kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 14 Eylül'de Karaman- Mersin Karayolu üzerinde bulunan Lale köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Karaman yönüne seyir halinde olan Üzeyir Nazlı'nın (43) kullandığı 33 AJK 791 plakalı motosiklet, kavşaktan yola dönüş yapan A.A. idaresindeki 70 ER 736 plakalı Ford transit kamyonetle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Üzeyir Nazlı ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üzeyir Nazlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa karaman Mersin Yaşam Kaza

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