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Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Karaman-Mersin Karayolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü Üzeyir Nazlı ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaman- Mersin Karayolu Lale köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Üzeyir Nazlı'nın (43) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Üzeyir Nazlı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üzeyir Nazlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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