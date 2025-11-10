Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zengen-Güldere köy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Ç. (24) idaresindeki 70 AF 988 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak oradan geçmekte olan vatandaşlar koşarken ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN