Karaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün çenesi kırıldı

Karaman'ın Larende Mahallesi'nde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Veysel Z.'nin çenesi kırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Larende Mahallesi 1206. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nisa Y. idaresindeki 01 GA 702 plakalı Toyota marka otomobil ile Veysel Z. (18) yönetimindeki 70 MA 0458 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin çenesinde kırık olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

