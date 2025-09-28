Karaman'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Yaralandı

Karaman'da alt geçitte kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü genç kız yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.R.Ş. (19) idaresindeki 70 ABN 173 plakalı motosiklet, alt geçitte sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrulan sürücü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç kız ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN