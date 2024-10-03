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Karaman'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Karaman'da Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Karaman'da iki motosikletin çarpışması sonucunda M.Ç. isimli sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. yönetimindeki 70 ABB 838 plakalı motosiklet ile T.Ü. idaresindeki 70 ABZ 215 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 ABB 838 plakalı motosikletin sürücüsü M.Ç. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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