Karaman'da Motosiklet Kazası: Bir Kadın Yaralandı

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazada yola savrulan kadın yaralandı.

Kaza, Abbas Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan H.K. isimli kadına E.M.Y.'nin kullandığı 42 AGF 473 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN