Haberler

Karaman'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Karaman'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da seyir halindeki motosikletten düşen 16 yaşındaki M.Ö., kafasını asfalt zemine çarparak ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Karaman'da seyir halindeki motosikletin arkasından düşen 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B.'nin (15) kullandığı 70 ACR 396 plakalı motosiklet seyir halindeyken arkasında bulunan M.Ö. (16) isimli çocuk bir anda yere düşerek kafasını asfalt zemine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet ise güvenlik amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk 5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?

5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.