Karaman'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Karaman'da seyir halindeki motosikletin arkasından düşen 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nefise Sultan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B.'nin (15) kullandığı 70 ACR 396 plakalı motosiklet seyir halindeyken arkasında bulunan M.Ö. (16) isimli çocuk bir anda yere düşerek kafasını asfalt zemine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ö., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet ise güvenlik amacıyla çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN