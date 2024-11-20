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Karaman'da Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Karaman'da Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Karaman'da kontrolden çıkan bir motosikletin ağaca çarpması sonucu M.K. ve M.T.K. yaralandı. M.K.'nin sağlık durumu ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarparak savrulması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi 1903. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptıktan sonra savruldu. Kazada motosiklette bulunan M.K. ile M.T.K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, M.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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