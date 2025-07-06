Karaman'da Motosiklet Kasklı Şahıs Park Halindeki Araca Saldırdı

Karaman'da Motosiklet Kasklı Şahıs Park Halindeki Araca Saldırdı
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Karaman'da kafasına motosiklet kaskı takan bir kişi, park halindeki otomobile demir sopa ile zarar verdi. Saldırının anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da kafasına motosiklet kaskı takan bir kişi park halindeki otomobile demir sopa ile zarar verdi. Saldırgan şahsın otomobilin far ve camlarını kırdığı anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, 4 gün önce gece saat 02.50 sıralarında Cedit Mahallesi 319. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünün tanınmaması için kafasına motosiklet kaskı takan şahıs, önce sokakta bir süre dolaştıktan sonra park halindeki otomobilin yanına geldi. Çevrede kimsenin bulunmadığından emin olan şahıs daha sonra belinden çıkardığı demir çubukla aracın far ve camlarına vurarak kırdı. Şahıs daha sonra olay yerinden hızla yaya olarak kaçtı. Saldırı anı ise sokakta bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, otomobile zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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