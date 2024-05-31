Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Kaza, Ahmet Yesevi Mahallesi 833. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (17) yönetimindeki 70 FN 737 plakalı motosiklet ile H.B. idaresindeki 70 AAF 750 plakalı Proton marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayı anlatan otomobil sürücüsü H.B., "Ben yukarıdan geliyordum, tam sağa dönecekken arkadaş sağdan geldi ve bir anda çarptı" diye konuştu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN