Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Ahmet Yesevi Mahallesi 833. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M. (17) yönetimindeki 70 FN 737 plakalı motosiklet ile H.B. idaresindeki 70 AAF 750 plakalı Proton marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü H.B., "Ben yukarıdan geliyordum, tam sağa dönecekken arkadaş sağdan geldi ve bir anda çarptı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN