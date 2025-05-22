Karaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Karaman'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.K. (18) idaresindeki 70 ABV 052 plakalı motosikletle L.K. yönetimindeki 70 BE 070 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yere düşerek ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H.B.K. sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN