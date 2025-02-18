Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Karaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savrulurken, sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulundu.

Karaman'da Fiat Tofaş otomobille çarpışan motosikletli yola savrularak yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (19) idaresindeki 42 AVE 791 plakalı motosiklet ile N.T. yönetimindeki 70 DF 092 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.T. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Genç yaşta yaşama veda eden güzellik kraliçesi, sevenlerini yasa boğdu
img

Yok artık En Nesyri! Bütün dünya onu konuşuyor
img

"Ulan senin hav havına da sülalene de..."
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada

Mucize kurtuluş böyle geldi: Uçağın ters döndüğü anlar kamerada
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme
Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun'a zina davası

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.