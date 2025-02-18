Karaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Karaman'da Fiat Tofaş otomobille çarpışan motosikletli yola savrularak yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. (19) idaresindeki 42 AVE 791 plakalı motosiklet ile N.T. yönetimindeki 70 DF 092 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.T. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN