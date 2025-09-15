Karaman'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.İ.D. (17) idaresindeki 70 FA 782 plakalı motosiklet, dönüş yapan A.Ş. yönetimindeki 70 FD 932 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki F.U. (8) yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.İ.D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazayı anlatan vatandaşlar, "Motosiklet seyir halindeyken hafif ticari araç motosikletin önüne kırdı çarpıştılar. Çocuklar takla attı, çok kötüydü" diye konuştu.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KARAMAN