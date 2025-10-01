Haberler

Karaman'da Motosiklet Denetimlerinde 387 Ceza Kesildi

Karaman'da Motosiklet Denetimlerinde 387 Ceza Kesildi
Karaman'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan motosiklet denetimlerinde 387 sürücüye ceza uygulandı. 660 motosiklet ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, ehliyetsiz sürücülerden kask takmayanlara kadar birçok ihlal belirlendi.

Karaman'da trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla trafik ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 387 sürücüye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 22-30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 660 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 74 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 154 sürücüye kask takmamaktan, 22 sürücüye ters istikamette araç kullanmaktan, 7 sürücüye makas atarak araç kullanmaktan, 10 sürücüye "dur" ikazına uymamaktan, 10 sürücüye yaya yolunda araç kullanmaktan, 13 sürücüye seyir halinde telefonla konuşmaktan, 23 sürücüye plakasız ya da standart dışı plaka kullanmaktan, 13 sürücüye teknik değişiklik yapmaktan, 9 sürücüye abartı egzoz, 16 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan ve 36 sürücüye ise diğer ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulamaların aralıksız süreceğini kaydetti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
