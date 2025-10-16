Haberler

Karaman'da Motosiklet Denetimlerinde 159 Sürücüye Ceza

Karaman'da Motosiklet Denetimlerinde 159 Sürücüye Ceza
Karaman'da trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, 159 sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden ceza kesildi. Denetimlerde toplamda 1,325 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.

Karaman'da trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla trafik ekiplerince motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde 159 sürücüye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 07-16 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda bin 325 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 15 sürücüye ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 69 sürücüye kask takmamaktan, 10 sürücüye ters istikamette araç kullanmaktan, 2 sürücüye makas atarak araç kullanmaktan, 3 sürücüye "dur" ikazına uymamaktan, 1 sürücüye yaya yolunda araç kullanmaktan, 2 sürücüye seyir halinde telefonla konuşmaktan, 9 sürücüye plakasız ya da standart dışı plaka kullanmaktan, 3 sürücüye teknik değişiklik yapmaktan, 7 sürücüye abartı egzoz, 6 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan ve 32 sürücüye ise diğer ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulamaların aralıksız süreceğini kaydetti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
